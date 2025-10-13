Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Испания
13 октября 2025, 07:50 |
1145
0

Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить

Украинский вратарь хочет иметь игровое время

13 октября 2025, 07:50 |
1145
0
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин разочарован своим положением в команде.

По информации испанского издания El Nacional, украинский вратарь считает себя обманутым, он не может поверить, что Хаби Алонсо так и не дал ему игрового времени. Лунина решил поддержать один из капитанов клуба Дани Карвахаль. Испанский защитник решил мотивировать украинца и посоветовал ему быть терпеливым и ждать своего шанса.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

По теме:
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Дани Карвахаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 30
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко
Футбол | 13 октября 2025, 07:22 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко
Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко

Бывший игрок киевского «Динамо» оценил результаты и перспективы Сергея Реброва в сборной

Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Футбол | 13.10.2025, 07:09
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12.10.2025, 19:52
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 11
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 49
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем