Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Украинский вратарь хочет иметь игровое время
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин разочарован своим положением в команде.
По информации испанского издания El Nacional, украинский вратарь считает себя обманутым, он не может поверить, что Хаби Алонсо так и не дал ему игрового времени. Лунина решил поддержать один из капитанов клуба Дани Карвахаль. Испанский защитник решил мотивировать украинца и посоветовал ему быть терпеливым и ждать своего шанса.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды
Бывший игрок киевского «Динамо» оценил результаты и перспективы Сергея Реброва в сборной