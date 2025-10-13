Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин разочарован своим положением в команде.

По информации испанского издания El Nacional, украинский вратарь считает себя обманутым, он не может поверить, что Хаби Алонсо так и не дал ему игрового времени. Лунина решил поддержать один из капитанов клуба Дани Карвахаль. Испанский защитник решил мотивировать украинца и посоветовал ему быть терпеливым и ждать своего шанса.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва