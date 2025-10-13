ГРИГОРЧУК: «Такой опытный футболист должен играть за сборную Украины»
Тренер считает, что Реброву не стоит менять Николая Матвиенко
Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился мнением, что защитника «Шахтера» Николая Матвиенко не стоит менять в матче против Азербайджана.
«Стоит ли менять Матвиенко на игру с Азербайджаном? Опять же, мы с вами не знаем, в каком состоянии Сваток прилетел, а не зная до конца всех деталей, со стороны советовать – это неправильно. Как по мне, такой опытный футболист, как Матвиенко, должен играть», – сказал Григорчук.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»
Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира
Матвієнко - Кращий центрбек Європи!!!
Привоз - це татотаке. Хтось же повинен це робити...