Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГРИГОРЧУК: «Такой опытный футболист должен играть за сборную Украины»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 19:42 | Обновлено 13 октября 2025, 20:13
Тренер считает, что Реброву не стоит менять Николая Матвиенко

УПЛ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился мнением, что защитника «Шахтера» Николая Матвиенко не стоит менять в матче против Азербайджана.

«Стоит ли менять Матвиенко на игру с Азербайджаном? Опять же, мы с вами не знаем, в каком состоянии Сваток прилетел, а не зная до конца всех деталей, со стороны советовать – это неправильно. Как по мне, такой опытный футболист, как Матвиенко, должен играть», – сказал Григорчук.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю
Сергей Ребров Роман Григорчук сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Saar
Його і Коноплю нах..й із збірної!
Ответить
+3
Burevestnik
Григ правий!!!
Матвієнко - Кращий центрбек Європи!!!
Привоз - це татотаке. Хтось же повинен це робити...
Ответить
+2
Павло
Так, чим більше привозів - тим надійніше місце в основі. Дегенерати, млять, старі 
Ответить
+1
ZANREGENT
Я понимаю что Григорчук тренеровал Черноморец но Колю-привоза нужно менять
Ответить
+1
