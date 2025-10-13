ГРИГОРЧУК: «Такой опытный футболист должен играть за сборную Украины»

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился мнением, что защитника «Шахтера» Николая Матвиенко не стоит менять в матче против Азербайджана.

«Стоит ли менять Матвиенко на игру с Азербайджаном? Опять же, мы с вами не знаем, в каком состоянии Сваток прилетел, а не зная до конца всех деталей, со стороны советовать – это неправильно. Как по мне, такой опытный футболист, как Матвиенко, должен играть», – сказал Григорчук.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.