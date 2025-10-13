Буряк назвал условие, при котором сборная Украины могла бы победить любого
Легенда «Динамо» ждет победы над Азербайджаном
Легенда «Динамо» Леонид Буряк поделился мыслями о матче сборной Украины против Азербайджана.
«Конечно, будем все болеть за сборную Украины и желаем только победы нашим ребятам. Если мы будем играть так, как против Исландии, то должны обыграть Азербайджан.
Если бы мы сейчас играли в Киеве или другом украинском городе, то наша сборная могла бы обыграть любую команду, будь то Франция или другая мирового уровня. В Польше, как бы то ни было, мы играем на нейтральном поле.
Я просто надеюсь на победу Украины. Нам три очка очень нужны. Неважно, хорошо мы будем играть или плохо, главное – победить», – сказал Буряк.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
