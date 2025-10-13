Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буряк назвал условие, при котором сборная Украины могла бы победить любого
13 октября 2025, 19:24
ФК Динамо. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк поделился мыслями о матче сборной Украины против Азербайджана.

«Конечно, будем все болеть за сборную Украины и желаем только победы нашим ребятам. Если мы будем играть так, как против Исландии, то должны обыграть Азербайджан.

Если бы мы сейчас играли в Киеве или другом украинском городе, то наша сборная могла бы обыграть любую команду, будь то Франция или другая мирового уровня. В Польше, как бы то ни было, мы играем на нейтральном поле.

Я просто надеюсь на победу Украины. Нам три очка очень нужны. Неважно, хорошо мы будем играть или плохо, главное – победить», – сказал Буряк.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
