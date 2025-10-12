Сабо высказался о Ванате с Довбиком и сказал, кто сыграет с Азербайджаном

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался об игре Артема Довбика и Владислава Ваната в матче против Исландии и рассказал, кто сыграет с Азербайджаном.

«Меня, если честно, в матче с Исландией наши нападающие вообще не убедили. Наоборот, расстроили. Мне не нравятся нападающие, которые стоят и ждут, когда к ним прилетит мяч. Центральный нападающий должен всегда предлагать себя. Вы не представляете, сколько времени в этом плане мы работали с Андреем Шевченко. И рад, что со временем это принесло плоды. А сейчас Довбик и Ванат практически не используют эти качества.

Опережая ваш вопрос, скажу, что, на мой взгляд, в стартовом составе на игру с Азербайджаном выйдет Довбик, который более фактурный. Ему будет немного легче бороться в штрафной соперника», – сказал Сабо.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.