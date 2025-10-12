«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру украинского голкипера Анатолия Трубина в матче квалификации чемпионата мира со сборной Исландии:

– Неприятно удивил и Трубин: пропускать в ближний угол – недопустимо. Снова разочаровали наши нападающие. К счастью, в Исландии роль бомбардиров взяли на себя игроки других амплуа. Особенно своевременным было возвращение в строй полузащитника Малиновского, который оформил дубль. Реализация, кстати, вообще была на невероятном уровне. Посмотрим, как будет с прицелом в Кракове.

– Значит, можно ожидать, что Трубина в старте не будет с азербайджанцами?

– Это решать тренеру Сергею Реброву, нужно обладать информацией изнутри сборной, чтобы делать такие прогнозы. Мы же не знаем, какая работа над допущенными ошибками была проделана, каково психологическое и физическое состояние игроков.