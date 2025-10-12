Луческу к журналистам: «Да оставьте меня, уже!»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу раздражился, когда его спросили, почему он вызвал пятерых игроков из ФКСБ, который сейчас на 11 месте в чемпионате, тогда как из лидера ФК «Ботошани» не взял никого

«А ты был в прошлый раз, когда мы говорили, что означает категоризация игроков? Ты вообще хоть немного понимаешь? Ты же уже давно в футболе! Есть игроки, которые великолепны на тренировках, но когда ты их ставишь в состав – они теряют концентрацию.

И есть игроки команды, которые, когда делают скачок в национальную сборную, уже не те же самые. Когда их приводишь играть в международных матчах – они уже не те же самые.

Если вы считаете, что команду можно создать, беря игроков отовсюду... То почему, черт возьми, Австрия вызывает опытных игроков, типа Алабы и других? Национальная сборная строится на ценности, опыте и актуальной форме каждого игрока».