  4. Луческу к журналистам: «Да оставьте меня, уже!»
12 октября 2025, 19:47 | Обновлено 12 октября 2025, 19:48
Луческу к журналистам: «Да оставьте меня, уже!»

Мирча Луческу поссорился с журналистами накануне игры с Австрией

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу раздражился, когда его спросили, почему он вызвал пятерых игроков из ФКСБ, который сейчас на 11 месте в чемпионате, тогда как из лидера ФК «Ботошани» не взял никого

«А ты был в прошлый раз, когда мы говорили, что означает категоризация игроков? Ты вообще хоть немного понимаешь? Ты же уже давно в футболе! Есть игроки, которые великолепны на тренировках, но когда ты их ставишь в состав – они теряют концентрацию.

И есть игроки команды, которые, когда делают скачок в национальную сборную, уже не те же самые. Когда их приводишь играть в международных матчах – они уже не те же самые.

Если вы считаете, что команду можно создать, беря игроков отовсюду... То почему, черт возьми, Австрия вызывает опытных игроков, типа Алабы и других? Национальная сборная строится на ценности, опыте и актуальной форме каждого игрока».

Кроме того, 80-летнего тренера в конце пресс-конференции спросили, почему он не вызвал нападающего Себастьяна Майлата из ФК «Ботошани», который за 12 матчей забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

«Да оставьте меня, уже! Этим вы мне демонстрируете, что вы все – селекционеры. Молодцы, дети!».

Следующий матч сборная Румынии сыграет против Австрии 12 августа в 21:45. После 5 туров румыны имеют в активе 7 очков и занимают 4 место в своей отборочной группе.

Мирча Луческу сборная Румынии по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Ботошани ФКСБ (Стяуа) Бухарест журналисты скандал
Иван Чирко Источник: Digisport.ro
