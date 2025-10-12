Луческу к журналистам: «Да оставьте меня, уже!»
Мирча Луческу поссорился с журналистами накануне игры с Австрией
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу раздражился, когда его спросили, почему он вызвал пятерых игроков из ФКСБ, который сейчас на 11 месте в чемпионате, тогда как из лидера ФК «Ботошани» не взял никого
«А ты был в прошлый раз, когда мы говорили, что означает категоризация игроков? Ты вообще хоть немного понимаешь? Ты же уже давно в футболе! Есть игроки, которые великолепны на тренировках, но когда ты их ставишь в состав – они теряют концентрацию.
И есть игроки команды, которые, когда делают скачок в национальную сборную, уже не те же самые. Когда их приводишь играть в международных матчах – они уже не те же самые.
Если вы считаете, что команду можно создать, беря игроков отовсюду... То почему, черт возьми, Австрия вызывает опытных игроков, типа Алабы и других? Национальная сборная строится на ценности, опыте и актуальной форме каждого игрока».
Кроме того, 80-летнего тренера в конце пресс-конференции спросили, почему он не вызвал нападающего Себастьяна Майлата из ФК «Ботошани», который за 12 матчей забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
«Да оставьте меня, уже! Этим вы мне демонстрируете, что вы все – селекционеры. Молодцы, дети!».
Следующий матч сборная Румынии сыграет против Австрии 12 августа в 21:45. После 5 туров румыны имеют в активе 7 очков и занимают 4 место в своей отборочной группе.
