Талантливый украинский форвард покинул Шахтер и перебрался в Португалию

Форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-16 Кирилл Сарычев определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил Legioners.ua.

В услугах талантливого 16-летнего футболиста был заинтересован представитель чемпионата Португалии – «Фамаликан», который предложил украинцу сотрудничество на три года.

О трансфере Кирилла сообщил владелец футбольного агентства LEAFootballAgency Евгений Лисицын. Сарычев присоединится к командам U-17 и U-19, где сможет рассчитывать на регулярное игровое время.

Форвард провел 47 игр в ДЮФЛУ, в которых забил 19 голов. Кроме того, Сарычев сыграл три матча за сборную Украины U-16, где записал на свой счет один точный удар.

Первая команда «Фамаликана» выступает в элитном дивизионе чемпионата Португалии и продолжает борьбу за еврокубки. Клуб набрал 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.