Чемпионат мира12 октября 2025, 16:38 | Обновлено 12 октября 2025, 16:39
193
1
Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026
Алексей Деревинский вместе с партнерами назначен на матч Хорватии и Гибралтара
УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров на матч отбора чемпионата мира 2026, в котором Хорватия примет Гибралтар.
Главным судьей встречи станет 36-летний Алексей Деревинский, который в этом сезоне впервые будет работать на матчах сборных.
Ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов, четвертый арбитр – Клим Заброда.
За системой VAR будут следить Виктор Копиевский и Денис Шурман.
Матч Хорватии и Гибралтара состоится 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
це той що на моніторі не побачив поза грою , європейський судья , заробив призначення ))) , далі буде.
