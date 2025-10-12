Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026

УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров на матч отбора чемпионата мира 2026, в котором Хорватия примет Гибралтар.

Главным судьей встречи станет 36-летний Алексей Деревинский, который в этом сезоне впервые будет работать на матчах сборных.

Ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов, четвертый арбитр – Клим Заброда.

За системой VAR будут следить Виктор Копиевский и Денис Шурман.

Матч Хорватии и Гибралтара состоится 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.