  4. Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026
Чемпионат мира
12 октября 2025, 16:38 | Обновлено 12 октября 2025, 16:39
Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026

Алексей Деревинский вместе с партнерами назначен на матч Хорватии и Гибралтара

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Деревинский

УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров на матч отбора чемпионата мира 2026, в котором Хорватия примет Гибралтар.

Главным судьей встречи станет 36-летний Алексей Деревинский, который в этом сезоне впервые будет работать на матчах сборных.

Ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов, четвертый арбитр – Клим Заброда.

За системой VAR будут следить Виктор Копиевский и Денис Шурман.

Матч Хорватии и Гибралтара состоится 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

