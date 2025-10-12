Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
12 октября 2025, 15:05 |
Вингер сборной Украины прокомментировал победу над Исландией

Назар ВОЛОШИН: «Эта победа – для всей Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Вингер сборной Украины Назар Волошин прокомментировал победу над национальной командой Исландии (5:3) в матче 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026:

«Важная победа! Невероятные эмоции, настоящая борьба до конца и вера друг в друга. Эта победа – для всей Украины. Готовимся к следующей игре, только вперед!» – написал футболист в своем Instagram.

После этой победы сборная Украины с 4 очками поднялась на второе место в квалификационной группе. Исландия, набрав в 3 матчах только 3 очка, упала на третье место.

Назар Волошин (Динамо) сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
