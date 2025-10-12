Чемпионат мира12 октября 2025, 15:05 |
Назар ВОЛОШИН: «Эта победа – для всей Украины»
Вингер сборной Украины прокомментировал победу над Исландией
12 октября 2025, 15:05 |
Вингер сборной Украины Назар Волошин прокомментировал победу над национальной командой Исландии (5:3) в матче 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026:
«Важная победа! Невероятные эмоции, настоящая борьба до конца и вера друг в друга. Эта победа – для всей Украины. Готовимся к следующей игре, только вперед!» – написал футболист в своем Instagram.
После этой победы сборная Украины с 4 очками поднялась на второе место в квалификационной группе. Исландия, набрав в 3 матчах только 3 очка, упала на третье место.
