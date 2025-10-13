Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 октября 2025, 02:40 |
Шахтер может остаться без форварда, который играл за сборную Украины

«Трабзонспор» может дать игроку второй шанс, а на него претендуют «горняки»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Донецкий «Шахтер» рассчитывает следующей зимой вернуть в команду Данила Сикана из «Трабзонспора».

Однако, по информации Günebakış, турецкий клуб может передумать продавать игрока. Наставник клуба Фатих Текке решил дать игроку второй шанс – он изменил свое отношение к украинцу и будет давать ему больше игрового времени. Все потому, что Сикан начал удовлетворять коуча на тренировках.

С момента перехода в «Трабзонспор» Сикан сыграл 24 официальных матча за эту команду, отличившись 4 голами и 3 ассистами. К футболисту также проявляет интерес бельгийский «Андерлехт».

Андерлехт трансферы Трабзонспор Фатих Текке Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу чемпионат Бельгии по футболу Даниил Сикан трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Günebakış Haber
