Тренер Ирландии: «Это болезненный результат»

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал поражение от национальной команды Португалии (0:1) в матче отбора к чемпионату мира:

«Это болезненный результат. Когда мы проигрываем матчи, мы стараемся проанализировать игру, и правда в том, что наш план сработал. Энергия была идеальной. Быть так близко к победе и остаться ни с чем – это больно. Но мы можем многое взять из этой игры. Взаимная поддержка, то, как мы защищались. Теперь мы должны оставить эту боль в Португалии и сосредоточиться на матче во вторник».

Сборная Ирландии уступила Португалии из-за гола, забитого Рубеном Невешом в компенсированное во втором тайме время.