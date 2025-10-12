Тренер Ирландии: «Это болезненный результат»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
12 октября 2025, 12:01 | Обновлено 12 октября 2025, 12:02
Хеймир Хадльгримссон прокомментировал поражение от Португалии

УЕФА. Хеймир Хадльгримссон

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал поражение от национальной команды Португалии (0:1) в матче отбора к чемпионату мира:

«Это болезненный результат. Когда мы проигрываем матчи, мы стараемся проанализировать игру, и правда в том, что наш план сработал. Энергия была идеальной. Быть так близко к победе и остаться ни с чем – это больно. Но мы можем многое взять из этой игры. Взаимная поддержка, то, как мы защищались. Теперь мы должны оставить эту боль в Португалии и сосредоточиться на матче во вторник».

Сборная Ирландии уступила Португалии из-за гола, забитого Рубеном Невешом в компенсированное во втором тайме время.

Хеймир Хадльгримссон пресс-конференция сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
