Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Англия
12 октября 2025, 10:21 |
399
2

Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»

Рой Кин хочет видеть Диего Симеоне во главе «красных дьяволов»

12 октября 2025, 10:21 |
399
2 Comments
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легендарный капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин нашел нового главного тренера для «красных дьяволов». Рой заявил, что хотел бы видеть во главе первой команды аргентинца Диего Симеоне.

«Говорю об этом уже много лет – я хотел бы увидеть тренером Диего Симеоне. Я знаю, что его друг ушел в Арсенал (спортивный директор Андреа Берта – прим.), но мне кажется, что он устроил бы настоящий хаос, в хорошем смысле.

Он пришел бы и сказал: «Вот как все должно работать». Никаких гарантий, но я просто хотел бы увидеть его личность с его достижениями. Люди могут рассуждать о стилях футбола, но победили мадридский «Реал», они забили 5 голов. Эта идея, что его футбол...

Да, он не любит, когда его команда пропускает слишком много голов или моментов, но они умеют играть.

Взять игру с Ливерпулем несколько недель назад (поражение 2:3 – прим.). Нынешняя команда не так сильна, как несколько лет назад, но у них все еще есть тот же боевой дух. Он стоит у поля, весь кипит… Тогда, против «Ливерпуля», его же изъяли, да? Мне нравятся такие великие личности», – сказал Кин.

По теме:
ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
Проблемы для синих. Капитан Челси покинул сборную из-за травмы
Стал известно, какой игрок точно покинет Манчестер Юнайтед следующим летом
Рой Кин Диего Симеоне Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Футбол | 11 октября 2025, 18:55 1
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»

Исак-Бергманн Йоханнессон удивлен хG сборной Украины

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 12 октября 2025, 09:23 2
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все

Алексей Сливченко считает, что болельщики сборной Украины должны забыть о «багаже Шевченко»

Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Футбол | 12.10.2025, 10:02
Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 11:12
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
У Аморіма дуже слабка харизма,бо Рой Кін жив грою за команду,як й Сімеоне  по-характеру🔥
Якщо Дієго очолить червоних,то буде - Пушкаш для фанів дияволів.
Ответить
0
GloryUkraine
Чи погодиться Сімеоне залишити Атлетіко? Ніби вже не раз анонсували його звільнення чи відставку, а він і досі там 
Ответить
0
Популярные новости
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 3
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем