Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»

Легендарный капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин нашел нового главного тренера для «красных дьяволов». Рой заявил, что хотел бы видеть во главе первой команды аргентинца Диего Симеоне.

«Говорю об этом уже много лет – я хотел бы увидеть тренером Диего Симеоне. Я знаю, что его друг ушел в Арсенал (спортивный директор Андреа Берта – прим.), но мне кажется, что он устроил бы настоящий хаос, в хорошем смысле.

Он пришел бы и сказал: «Вот как все должно работать». Никаких гарантий, но я просто хотел бы увидеть его личность с его достижениями. Люди могут рассуждать о стилях футбола, но победили мадридский «Реал», они забили 5 голов. Эта идея, что его футбол...

Да, он не любит, когда его команда пропускает слишком много голов или моментов, но они умеют играть.

Взять игру с Ливерпулем несколько недель назад (поражение 2:3 – прим.). Нынешняя команда не так сильна, как несколько лет назад, но у них все еще есть тот же боевой дух. Он стоит у поля, весь кипит… Тогда, против «Ливерпуля», его же изъяли, да? Мне нравятся такие великие личности», – сказал Кин.