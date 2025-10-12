ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт
Гюндоган объявил войну сахару: сладкое под запретом
Бывшая звезда «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган шокировал «Галатасарай» своим требованием убрать Nutella из меню команды.
По данным Calciomercato, немецкий полузащитник, заметив пасту в столовой, воскликнул: «Что это делает здесь? Уберите это!». Руководство клуба подчинилось.
Как сообщает Manchester Evening News, Гюндоган уже давно исключил сахар из рациона и не ест после 8 вечера. Такой режим помогает ему поддерживать форму.
Теперь сладости в «Галатасарае» придется есть только вне базы.
