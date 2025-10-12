Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт
Другие новости
12 октября 2025, 00:07 | Обновлено 12 октября 2025, 00:09
439
0

ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт

Гюндоган объявил войну сахару: сладкое под запретом

12 октября 2025, 00:07 | Обновлено 12 октября 2025, 00:09
439
0
ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт
Instagram. Илкай Гюндоган

Бывшая звезда «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган шокировал «Галатасарай» своим требованием убрать Nutella из меню команды.

По данным Calciomercato, немецкий полузащитник, заметив пасту в столовой, воскликнул: «Что это делает здесь? Уберите это!». Руководство клуба подчинилось.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Как сообщает Manchester Evening News, Гюндоган уже давно исключил сахар из рациона и не ест после 8 вечера. Такой режим помогает ему поддерживать форму.

Теперь сладости в «Галатасарае» придется есть только вне базы.

По теме:
ФОТО. Рубен Невеш посвятил гол Диогу Жоте. Красий поступок
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией
ФОТО. Эден Азар вернулся в Челси. Для этого есть одна причина
фото lifestyle Манчестер Сити Илкай Гюндоган Галатасарай
Максим Лапченко Источник: Calciomercato
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Футбол | 12 октября 2025, 00:34 0
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11 октября 2025, 11:12 3
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией

Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Шестикратный олимпийский чемпион посочувствовал российским спортсменам
Биатлон | 11.10.2025, 21:16
Шестикратный олимпийский чемпион посочувствовал российским спортсменам
Шестикратный олимпийский чемпион посочувствовал российским спортсменам
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 3
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем