ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт

Бывшая звезда «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган шокировал «Галатасарай» своим требованием убрать Nutella из меню команды.

По данным Calciomercato, немецкий полузащитник, заметив пасту в столовой, воскликнул: «Что это делает здесь? Уберите это!». Руководство клуба подчинилось.

Как сообщает Manchester Evening News, Гюндоган уже давно исключил сахар из рациона и не ест после 8 вечера. Такой режим помогает ему поддерживать форму.

Теперь сладости в «Галатасарае» придется есть только вне базы.