ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния

30-летний украинский полузащитник «Киргизалтына» Евгений Чумак, который выступал за киевское «Динамо», отметился эффектным ударом в матче 25-го тура чемпионата Кыргызстана.

Украинский футболист рискнул пробить с дальней дистанции в выездной встрече против «Бишкек Сити» при минимальном отставании в счете.

Попытка оказалась результативной, Евгений поразил ворота соперника и подарил своей команде ничью – 1:1.

Зимой 2025 года Чумак перешел в «Киргизалтын» и уже успел провести 21 матч (три гола и четыре ассиста).

Чемпионат Кыргызстана по футболу. 25-й тур, 10 октября

«Бишкек Сити» – «Киргизалтын» – 1:1

Голы: Дервишагич, 38 – Чумак, 70

Видео гола Евгения Чумака