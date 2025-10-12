ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
Евгений Чумак спас свой клуб «Кыргызалтын» от поражения
30-летний украинский полузащитник «Киргизалтына» Евгений Чумак, который выступал за киевское «Динамо», отметился эффектным ударом в матче 25-го тура чемпионата Кыргызстана.
Украинский футболист рискнул пробить с дальней дистанции в выездной встрече против «Бишкек Сити» при минимальном отставании в счете.
Попытка оказалась результативной, Евгений поразил ворота соперника и подарил своей команде ничью – 1:1.
Зимой 2025 года Чумак перешел в «Киргизалтын» и уже успел провести 21 матч (три гола и четыре ассиста).
Чемпионат Кыргызстана по футболу. 25-й тур, 10 октября
«Бишкек Сити» – «Киргизалтын» – 1:1
Голы: Дервишагич, 38 – Чумак, 70
Видео гола Евгения Чумака
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В мадридском клубе будут делать ставку на молодого Франа Гонсалеса
Мартен Фуркад решил пожалеть представителей террористической страны