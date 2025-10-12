Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Помните такого? Экс-игрок Динамо забил с далекого расстояния
12 октября 2025, 00:18 | Обновлено 12 октября 2025, 00:19
Евгений Чумак спас свой клуб «Кыргызалтын» от поражения

Евгений Чумак

30-летний украинский полузащитник «Киргизалтына» Евгений Чумак, который выступал за киевское «Динамо», отметился эффектным ударом в матче 25-го тура чемпионата Кыргызстана.

Украинский футболист рискнул пробить с дальней дистанции в выездной встрече против «Бишкек Сити» при минимальном отставании в счете.

Попытка оказалась результативной, Евгений поразил ворота соперника и подарил своей команде ничью – 1:1.

Зимой 2025 года Чумак перешел в «Киргизалтын» и уже успел провести 21 матч (три гола и четыре ассиста).

Чемпионат Кыргызстана по футболу. 25-й тур, 10 октября

«Бишкек Сити» – «Киргизалтын» – 1:1

Голы: Дервишагич, 38 – Чумак, 70

Видео гола Евгения Чумака

Евгений Чумак видео голов и обзор чемпионат Кыргызстана по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
