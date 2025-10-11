Реал может выдохнуть. Французская сборная осмотрела Мбаппе после матча
Килиану удалось избежать проблем из-за травмы
Известный игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе досрочно покинул расположение сборной Франции из-за повреждения щиколотки, полученного в победном матче против Азербайджана (3:0).
По информации издания AS, медицинский штаб французской команды провел несколько обследований после поединка и не выявил серьезных проблем у Килиана. Однако в целях безопасности Килиан не сыграет следующий матч с Исландией.
В ближайшие дни «Реал» планирует провести дополнительные обследования, чтобы тщательно проверить травмированное место нападающего.
Мбаппе, вероятно, сможет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 22 октября.
