Реал может выдохнуть. Французская сборная осмотрела Мбаппе после матча

Известный игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе досрочно покинул расположение сборной Франции из-за повреждения щиколотки, полученного в победном матче против Азербайджана (3:0).

По информации издания AS, медицинский штаб французской команды провел несколько обследований после поединка и не выявил серьезных проблем у Килиана. Однако в целях безопасности Килиан не сыграет следующий матч с Исландией.

В ближайшие дни «Реал» планирует провести дополнительные обследования, чтобы тщательно проверить травмированное место нападающего.

Мбаппе, вероятно, сможет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 22 октября.