Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 18:56 | Обновлено 11 октября 2025, 19:21
Реал может выдохнуть. Французская сборная осмотрела Мбаппе после матча

Килиану удалось избежать проблем из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе досрочно покинул расположение сборной Франции из-за повреждения щиколотки, полученного в победном матче против Азербайджана (3:0).

По информации издания AS, медицинский штаб французской команды провел несколько обследований после поединка и не выявил серьезных проблем у Килиана. Однако в целях безопасности Килиан не сыграет следующий матч с Исландией.

В ближайшие дни «Реал» планирует провести дополнительные обследования, чтобы тщательно проверить травмированное место нападающего.

Мбаппе, вероятно, сможет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 22 октября.

травма сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Реал Мадрид
Андрей Витренко Источник: AS
