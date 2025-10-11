Исландии будет легче? Сборная Франции из-за травмы потеряла лидера
Килиан Мбаппе вернется в расположение «Реала» и не сыграет в следующем матче квалификации
В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Франции и Исландии. Подопечные Дидье Дешама уверенно переиграли соперника со счетом 3:0.
Главным героем встречи стал форвард мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, который забил гол и отдал результативную передачу, однако был вынужден покинуть поле из-за травмы. После финального свистка наставник французской команды сообщил новости и состоянии француза:
«Это та самая лодыжка, где он ранее уже получал травму. Боль уменьшается, когда он отдыхает. В матче контакты неизбежны. Мы оценим его состояние. Он испытывает дискомфорт», – отреагировал Дешам.
Мбаппе не сможет сыграть в поединке четвертого тура против Исландии, который состоится 13 октября. На данный момент Франция набрала девять баллов из девяти возможных и занимает первое место в группе D. Второе место занимает Украина (четыре очка), за ней разместились Исландия (три балла) и Азербайджан (один пункт).
