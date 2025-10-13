Тренер – о матче Исландия – Украина: «У них в воротах был вратарь?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 04:15 |
Максим Фещук высказался о матче отбора на ЧМ-2026

УАФ

Наставник «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук высказался о матче сборной Украины против Исландии.

Малиновский? Сразу скажу – обводки, оценка игры – пришел качественный игрок. Вообще о нем уже забыл, честно говоря, когда увидел в старте. Как только появился список игроков, которых вызвали, я вспомнил, что он играет в чемпионате Италии, посмотрел его минуты. Он доказал, что очень мастерский игрок.

Давно его не видел, соскучился, да еще и такое возвращение – два качественных гола. А второй гол при том, что он левша – правой ногой так направить и забить с 16 метров – это очень большое мастерство. И в общем, влиянием на результат, на командные действия.

Немного, что мне непривычно видеть – по подвижности он, скажем так, был моложе – был более живым. Но в чемпионате Италии нет такого быстрого футбола, как в Англии, Франции или Германии. А опыт и класс приходят с возрастом. Его возвращение – 10 из 10.

Волошин – это больше игрок на пространстве, Судаков – больше игрок на мяче. Они оба очень качественные футболисты. Для меня вообще Судаков – это топ-уровень в нашей сборной. А Назар Волошин – вышел, забил голы – то, что нужно. Показал, почему он в сборной. Понимаете, в общем выделять в этом матче никого не хотелось бы. Как взять Ивана Калюжного. Его гол стал самым решающим. Он вывел вперед нашу сборную. Но есть моменты, когда из-под него человек бежит и бьет в перекладину. Игру можно по-разному разбирать.

Три пропущенных гола – это слишком много, первый гол – это вообще не поддается логике. Не поддается логике футбольной три забитых наших мяча из-за пределов штрафной площадки. У них в воротах был вратарь?», – сказал Фещук.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Максим Фещук
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
