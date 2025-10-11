Экс-игрок сборной Украины назвал двух антигероев матча против Исландии

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто не оправдал его ожиданий среди подопечных Сергея Реброва в матче отбора на ЧМ-2026 с исландцами, который завершился в Рейкьявике победой гостей – 5:3.

«Хотя говорят, что победителей не судят, я ждал большего от наших нападающих Ваната и Довбика. К сожалению, они не пополнили бомбардирский актив: Владислав свой голевой момент упустил, а Артем, вышедший на замену, был незаметен на поле. Это можно объяснить тем, что оппоненты уже привыкли к их стилю игры, а поскольку они ничем не удивили, поэтому и возникли проблемы с завершением атак.

Хорошо, что на этот раз форвардов подстраховали игроки других амплуа. Им нужно брать пример с того же полузащитника Руслана Малиновского, который свое возвращение в строй после длительного перерыва отметил не только «дублем», но и успевал подыгрывать партнерам и отрабатывать у своих ворот. Молодец», – сказал Микитин.

Сейчас сборная Украины занимает второе место в своей группе, набрав четыре очка, и следующий матч проведет в Кракове 13 октября с азербайджанцами.

