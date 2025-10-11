Решение принято. Реал попрощается с топовым футболистом следующим летом
Антонио Рюдигер покинет испанский гранд
Немецкий защитник Антонио Рюдигер следующим летом покинет мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, в Мадриде не намерены продлевать соглашение с 32-летним защитником. Действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Последние несколько месяцев Антонио играет с болью в колене.
В подписании немца заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
В ткущем сезоне Антонио Рюдигер провел всего один матч на клубном уровне. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том. что «Реал» определился с трансферной целью.
