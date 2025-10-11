Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решение принято. Реал попрощается с топовым футболистом следующим летом
Испания
Решение принято. Реал попрощается с топовым футболистом следующим летом

Антонио Рюдигер покинет испанский гранд

Решение принято. Реал попрощается с топовым футболистом следующим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник Антонио Рюдигер следующим летом покинет мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в Мадриде не намерены продлевать соглашение с 32-летним защитником. Действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Последние несколько месяцев Антонио играет с болью в колене.

В подписании немца заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

В ткущем сезоне Антонио Рюдигер провел всего один матч на клубном уровне. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что «Реал» определился с трансферной целью.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
