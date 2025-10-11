Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не менее 80 млн евро. Реал определился с трансферной целью
Испания
11 октября 2025, 12:18 |
568
0

Не менее 80 млн евро. Реал определился с трансферной целью

Внимание испанского гранда привлекает Адам Уортон

11 октября 2025, 12:18 |
568
0
Не менее 80 млн евро. Реал определился с трансферной целью
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд определил 21-летнего футболиста как трансферную цель на усиление полузащиты. В Мадриде понимают, что подписание УОртона обойдется минимум в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Адам Уортон провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов.

По теме:
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Безумное предложение. Месси и Неймар могут воссоединиться в одной команде
Мбаппе забил в десяти матчах подряд во всех турнирах
Адам Уортон Реал Мадрид Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11 октября 2025, 08:42 15
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии

Тренер прокомментировал триумф «сине-желтых»

Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10 октября 2025, 14:54 8
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ

Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 19:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 37
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 13
Хоккей
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем