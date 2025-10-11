Не менее 80 млн евро. Реал определился с трансферной целью
Внимание испанского гранда привлекает Адам Уортон
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.
По информации источника, испанский гранд определил 21-летнего футболиста как трансферную цель на усиление полузащиты. В Мадриде понимают, что подписание УОртона обойдется минимум в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Адам Уортон провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов.
