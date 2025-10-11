Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 октября 2025, 00:02
965
0

Вальверде может перейти в «Челси», а Энцо Фернандес – в «Реал»

Реал запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Мадридский «Реал» запланировал неожиданные изменения в полузащите команды.

По информации испанских СМИ, «бланкос» готовы расстаться с уругвайским хавбеком Федерико Вальверде, у которого недавно возникло недопонимание с тренером Хаби Алонсо. В свою очередь мадридцы планируют заменить его Энцо Фернандесом из «Челси».

«Реал» и «Челси» активно обсуждают обмен Феде на Энцо и могут это реализовать уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило поведение Винисиуса Жуниора — он теперь готов его продать.

Федерико Вальверде Энцо Фернандес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Челси
Источник: Fichajes.net
