Реал запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов
Вальверде может перейти в «Челси», а Энцо Фернандес – в «Реал»
Мадридский «Реал» запланировал неожиданные изменения в полузащите команды.
По информации испанских СМИ, «бланкос» готовы расстаться с уругвайским хавбеком Федерико Вальверде, у которого недавно возникло недопонимание с тренером Хаби Алонсо. В свою очередь мадридцы планируют заменить его Энцо Фернандесом из «Челси».
«Реал» и «Челси» активно обсуждают обмен Феде на Энцо и могут это реализовать уже следующим летом.
Ранее сообщалось, что президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило поведение Винисиуса Жуниора — он теперь готов его продать.
