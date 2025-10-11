Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 18:59 | Обновлено 11 октября 2025, 19:35
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
ФК Шахтер

Шахтер опубликовал финансовый отчет по итогам минувшего сезона, а президент клуба Ринат Ахметов заявил, что больше не хочет видеть повторения прошлого чемпионата, когда команда в УПЛ стала лишь третьей.

Клуб продолжит инвестировать деньги в новых игроков.

«В сезоне-2024/25 «Шахтер» завоевал рекордный, 15-й Кубок Украины. Это почетно, но недостаточно для клуба, ведь впервые за 29 лет моего президентства «Шахтер» занял третье место в чемпионате Украины. Нас не устраивает не только бронза – нас никогда не устраивало даже серебро. Это явно не те награды, которых ждут наши болельщики. Мы – клуб, работающий только на золотые медали. Именно поэтому мы пригласили Арду Турана – очень амбициозного тренера, который знает, как добиваться успеха, хочет больших побед, и я уверен, что его богатый футбольный опыт, страсть, энергия и целеустремленность помогут «Шахтеру» стать сильнее».

«Я не просто верю в него, но делаю все, чтобы у него это получилось. Мы продолжаем инвестировать значительные средства в очень талантливых молодых игроков по всему миру. Каждый из них уже сегодня демонстрирует свой класс на футбольном поле и радует нас яркой игрой, и у каждого есть потенциал стать звездой мирового уровня», – сказал Ахметов.

По теме:
Два топ-матча. Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в Кубке Украины
Станут звездами. В Шахтере назвали своих самых перспективных игроков
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
vbrjkf
Це людські гроші, які ти тринькаєш на покупку шлаку Капакабани, завищуючи ціну на електроенергію в рази, щоб утримувати свій недоклюб...
+8
sania
Виділи Срні і Палкіну на цей сезон 10 лямів на "порєшать" , може щось куплять, кілька суддів чи гравців незаявлених..
+5
Arera
Похоже ахметов врёт: "Шахтар" U-19 - "Металіст 1925" U-19 - 2:5
+4
DK2025
Убийца Брагина/катала/главный спонсор Янука и ордло не пожалеет своего бабла, украденного через облэнерго и другие захваченные им у государства активы, для массовой закупки судеек, тренеров и игроков команд-соперниц. По другому его недоклюб из села Счастливое ну никак чемпионом Украины стать не может.
+1
AK.228
Какое дело динамовским до чужих денег!? Странные люди…
0
ZANREGENT
Тем временем Пономарёв: "Инвестируй,инвестируй"
-1
New Zealander
Супер! Чекаємо перемог в фіналах євро турнірів.
Ответить
luceorius
 Цербери обох клубів знову гризуться онлайн. Так і хочеться крикнути: Що, рук не маєте?.Але не можу - війна  .
-2
Alexander Киев
Нешановні когути ОПЗЖ Сурка! 
Оперативніше сплачуйте за електроенергію, нам ще пару гравців у Шахтар купити треба 😌
-6
Отаман
Дуже добре
-7
Xvalenok03
Интересно.
А такие слова от сукиса мы услышим или снова он  будет расказывать какой он патриот, как он игроков для сборной выращивает? 
-8
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Дякуємо, Президенте! Ваша ера найкраща в історії Шахтаря. Не знаємо, що нас чекає надалі, тож насолоджуємось цими часами, коли навіть 2-3 місця розцінюються провалом. А колись і мріяти про них не могли. Дякуємо за все і бажаємо довгих років життя, Рінате Леонідовичу! 🟧⚒️⬛ 😊
-10
Alexander Киев
Найкращий президент - найкращого футбольного клубу світу 🫠
Вперед Шахтар, вперед до перемог 🫡
-12
