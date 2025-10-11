Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Президент клуба хочет вернуть чемпионство
Шахтер опубликовал финансовый отчет по итогам минувшего сезона, а президент клуба Ринат Ахметов заявил, что больше не хочет видеть повторения прошлого чемпионата, когда команда в УПЛ стала лишь третьей.
Клуб продолжит инвестировать деньги в новых игроков.
«В сезоне-2024/25 «Шахтер» завоевал рекордный, 15-й Кубок Украины. Это почетно, но недостаточно для клуба, ведь впервые за 29 лет моего президентства «Шахтер» занял третье место в чемпионате Украины. Нас не устраивает не только бронза – нас никогда не устраивало даже серебро. Это явно не те награды, которых ждут наши болельщики. Мы – клуб, работающий только на золотые медали. Именно поэтому мы пригласили Арду Турана – очень амбициозного тренера, который знает, как добиваться успеха, хочет больших побед, и я уверен, что его богатый футбольный опыт, страсть, энергия и целеустремленность помогут «Шахтеру» стать сильнее».
«Я не просто верю в него, но делаю все, чтобы у него это получилось. Мы продолжаем инвестировать значительные средства в очень талантливых молодых игроков по всему миру. Каждый из них уже сегодня демонстрирует свой класс на футбольном поле и радует нас яркой игрой, и у каждого есть потенциал стать звездой мирового уровня», – сказал Ахметов.
Оперативніше сплачуйте за електроенергію, нам ще пару гравців у Шахтар купити треба 😌
А такие слова от сукиса мы услышим или снова он будет расказывать какой он патриот, как он игроков для сборной выращивает?
Вперед Шахтар, вперед до перемог 🫡