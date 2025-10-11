Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 октября 2025, 20:45 | Обновлено 11 октября 2025, 21:06
Ребров мониторит блогеров и СМИ: «У него чуть ли не теория заговора была»

Волочай рассказал интересные детали о тренере сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный журналист и комментатор Виталий Волочай рассказал, что у тренера сборной Украины Сергея Реброва есть люди, которые готовят ему подборку с мнением блогеров о матчах национальной команды.

Такой же человек, по информации Волочая, есть и у тренера сборной Украины по баскетболу Айнарса Багатскиса.

«Есть люди, которые Реброву вырезают моменты. Как и у тренера нашей баскетбольной сборной. У Реброва есть люди, которые нарезают матчи, а есть люди, которые нарезают ему блогеров (высказывания – прим)».

«У него есть такой человек. Не знаю, кто именно, но есть такой человек», – сказал Волочай в программе Єврофутбол.

Ранее в выпуске Волочай сказал, что Ребров считал или считает, что медиа сговорились и работают против него.

«Насколько я знаю, у Сергея Станиславовича была чуть ли не идея теории заговора в украинских медиа против него», – сказал журналист.

Иван Зинченко Источник: YouTube
Комментарии 2
