«Вышли победителями в тотальном хаосе». Реакция фанов на матч Украины

В пятницу, 10 октября, сборная Украины провела матч квалификации к ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва в напряженном и богатом голами матче обыграла сборную Исландии.

Матч получился интересным для болельщиков. Сборная Украины открыла счет и к перерыву вела 3:1. Исландцы смогли отыграться, но голы Ивана Калюжного и Олега Очеретько принесли сборной Украины три очка.

Такие эмоциональные качели понравились далеко не всем болельщикам сборной Украины. Тем не менее, победа есть победа.

Vladislav: Лимит удачи исчерпан на год вперед, 6 ударов 5 голов.

Алексей Дрижак: Победа, но с такой игрой в плей-офф вылетим от любой тимы с треском, очень сырая сборная для чемпионата мира.

Roman Lisoviy: С холодной головой: игры нет, вышли победителями в тотальном хаосе. Чистый отскок Реброва на везении, ошибках исландцев и индивидуальных скиллах некоторых игроков. Это ничего не меняет, мы будем дном уже в следующем матче. Ребров аут.

Дмитрий Белов: Интересно получается, игра первым номером равно печаль, игра вторым номером получается зрелищный футбол.

Yuriy Ilkiv: Кто нашим игрокам рассказал, что существуют ворота и по ним периодически можно бить?

Vlado Zuiev: Ребров это катастрофа конечно, во что мы играем кто-то объяснит ? Он зам не знает ни он не его штаб… Мы играем как повезет…

anjey: Ну победа валидольная. Выигрывая 3-1, расслабиться и пропустить 2. Нам сегодня больше повезло, что дальние удары залетали в конце.

Павел Михайлюк: Возраст основного состава сегодня: 24 26 23 29 26 23 32 27 27 27 23. По факту еще из основы с травмами: Витя 27, Зина 28, Ярмолюк ОК 21, Тымчик 28. В каком месте мы до сих пор молодая и перспективная команда?

Богдан Терновий: Во время просмотра матча почувствовал весь спектр эмоций: радость, уверенность, злость, разочарование – безумная игра!

Андрій: Просто красавцы, исландцев нужно поблагодарить за такое шоу!