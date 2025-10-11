«Вышли победителями в тотальном хаосе». Реакция фанов на матч Украины
Команда Сергея Реброва на выезде обыграла сборную Исландии со счетом 5:3
В пятницу, 10 октября, сборная Украины провела матч квалификации к ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва в напряженном и богатом голами матче обыграла сборную Исландии.
Матч получился интересным для болельщиков. Сборная Украины открыла счет и к перерыву вела 3:1. Исландцы смогли отыграться, но голы Ивана Калюжного и Олега Очеретько принесли сборной Украины три очка.
Такие эмоциональные качели понравились далеко не всем болельщикам сборной Украины. Тем не менее, победа есть победа.
Vladislav: Лимит удачи исчерпан на год вперед, 6 ударов 5 голов.
Алексей Дрижак: Победа, но с такой игрой в плей-офф вылетим от любой тимы с треском, очень сырая сборная для чемпионата мира.
Roman Lisoviy: С холодной головой: игры нет, вышли победителями в тотальном хаосе. Чистый отскок Реброва на везении, ошибках исландцев и индивидуальных скиллах некоторых игроков. Это ничего не меняет, мы будем дном уже в следующем матче. Ребров аут.
Дмитрий Белов: Интересно получается, игра первым номером равно печаль, игра вторым номером получается зрелищный футбол.
Yuriy Ilkiv: Кто нашим игрокам рассказал, что существуют ворота и по ним периодически можно бить?
Vlado Zuiev: Ребров это катастрофа конечно, во что мы играем кто-то объяснит ? Он зам не знает ни он не его штаб… Мы играем как повезет…
anjey: Ну победа валидольная. Выигрывая 3-1, расслабиться и пропустить 2. Нам сегодня больше повезло, что дальние удары залетали в конце.
Павел Михайлюк: Возраст основного состава сегодня: 24 26 23 29 26 23 32 27 27 27 23. По факту еще из основы с травмами: Витя 27, Зина 28, Ярмолюк ОК 21, Тымчик 28. В каком месте мы до сих пор молодая и перспективная команда?
Богдан Терновий: Во время просмотра матча почувствовал весь спектр эмоций: радость, уверенность, злость, разочарование – безумная игра!
Андрій: Просто красавцы, исландцев нужно поблагодарить за такое шоу!
