Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 07:45 |
Бывший экс-динамивец – об отсутствующих игроках

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о кадровых проблемах сборной Украины по футболу.

– Сборную Украины снова настиг ряд травм. Отсутствие Яремчука, Цыганкова, Зинченко, Тымчика, Зубкова сильно сказалось или замена им уже готова?

– Когда забивает вся команда, то о тех игроках, которых вы назвали, уже можно забыть.

Недавно появилась информация, что Виктор Цыганков готов приступить к тренировкам в общей группе «Жироны» и может сыграть в каталонском дерби против «Барселоны» в следующем матче чемпионата Испании.

По теме:
Администрация Трампа потратит 500 млн долларов на дроны перед ЧМ-2026
Тренер сборной Азербайджана: «Нам стоило набирать очки»
Трубин лаконично высказался о победе над сборной Азербайджана
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
