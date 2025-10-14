Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Бывший экс-динамивец – об отсутствующих игроках
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о кадровых проблемах сборной Украины по футболу.
– Сборную Украины снова настиг ряд травм. Отсутствие Яремчука, Цыганкова, Зинченко, Тымчика, Зубкова сильно сказалось или замена им уже готова?
– Когда забивает вся команда, то о тех игроках, которых вы назвали, уже можно забыть.
Недавно появилась информация, что Виктор Цыганков готов приступить к тренировкам в общей группе «Жироны» и может сыграть в каталонском дерби против «Барселоны» в следующем матче чемпионата Испании.
