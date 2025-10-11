Калюжный стал первым игроком Металлиста 1925, забившим за сборную Украины

В поединке с Исландией (5:3) голевой счет в рядах сборной Украины открыл 27-летний полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный. Он стал игроком 16-го украинского клуба, чьи полпреды забивали за главную команды страны. Стоит отметить, что голевую премьеру в официальном матче ранее удавалось отметить только представителям ЦСКА (Андрей Гусин), «Днепра-1» (Артем Довбик) и «Полесья» (Алексей Гуцуляк).

К слову, вписал свое имя в историю национальной дружины и Олег Очеретько, который первым из футболистов 2003 г. р., забил за сборную.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей украинских клубов за национальную сборную

Клуб Дата Ранг Игрок Соперник Счет Черноморец 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия (д) 1:3 Таврия 26.08.1992 ТМ Юрий ГУДИМЕНКО Венгрия (г) 1:2 Днепр 28.10.1992 ТМ Юрий МАКСИМОВ Беларусь (г) 1:1 Динамо 18.05.1993 ТМ Виктор ЛЕОНЕНКО Литва (г) 2:1 Карпаты 26.06.1993 ТМ Андрей ГУСИН Хорватия (г) 1:3 Шахтер 23.10.1993 ТМ Сергей ПОПОВ США (г) 1:0 ЦСКА 06.09.1995 ЧЕо Андрей ГУСИН Литва (г) 3:1 Металлург Д 27.03.2002 ТМ Сергей ШИЩЕНКО Румыния (г) 1:4 Кривбасс 17.05.2002 МТ Владимир МУСОЛИТИН Югославия (н) 2:0 Ворскла 20.08.2008 ТМ Сергей КРАВЧЕНКО Польша (д) 1:0 Металлист 10.02.2009 МТ Сергей ВАЛЯЕВ Словакия (н) 3:2 Мариуполь 22.05.2014 ТМ Иван ОРДЕЦ Нигер (д) 2:1 Заря 27.03.2018 ТМ Александр КАРАВАЕВ Япония (н) 2:1 Днепр-1 29.06.2021 ЧЕф Артем ДОВБИК Швеция (н) 2:1 Полесье 30.03.2025 ЛН Алексей ГУЦУЛЯК Бельгия (д) 3:1 Металлист 1925 10.10.2025 ЧМ Иван КАЛЮЖНЫЙ Исландия (г) 5:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.