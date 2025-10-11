Калюжный стал первым игроком Металлиста 1925, забившим за сборную Украины
За все годы в рядах национальной команды отметились голами футболисты из 16 украинских клубов
В поединке с Исландией (5:3) голевой счет в рядах сборной Украины открыл 27-летний полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный. Он стал игроком 16-го украинского клуба, чьи полпреды забивали за главную команды страны. Стоит отметить, что голевую премьеру в официальном матче ранее удавалось отметить только представителям ЦСКА (Андрей Гусин), «Днепра-1» (Артем Довбик) и «Полесья» (Алексей Гуцуляк).
К слову, вписал свое имя в историю национальной дружины и Олег Очеретько, который первым из футболистов 2003 г. р., забил за сборную.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы представителей украинских клубов за национальную сборную
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Черноморец
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Таврия
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Юрий ГУДИМЕНКО
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
Днепр
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
Динамо
|
18.05.1993
|
ТМ
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Литва (г)
|
2:1
|
Карпаты
|
26.06.1993
|
ТМ
|
Андрей ГУСИН
|
Хорватия (г)
|
1:3
|
Шахтер
|
23.10.1993
|
ТМ
|
Сергей ПОПОВ
|
США (г)
|
1:0
|
ЦСКА
|
06.09.1995
|
ЧЕо
|
Андрей ГУСИН
|
Литва (г)
|
3:1
|
Металлург Д
|
27.03.2002
|
ТМ
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Румыния (г)
|
1:4
|
Кривбасс
|
17.05.2002
|
МТ
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Югославия (н)
|
2:0
|
Ворскла
|
20.08.2008
|
ТМ
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Польша (д)
|
1:0
|
Металлист
|
10.02.2009
|
МТ
|
Сергей ВАЛЯЕВ
|
Словакия (н)
|
3:2
|
Мариуполь
|
22.05.2014
|
ТМ
|
Иван ОРДЕЦ
|
Нигер (д)
|
2:1
|
Заря
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Япония (н)
|
2:1
|
Днепр-1
|
29.06.2021
|
ЧЕф
|
Артем ДОВБИК
|
Швеция (н)
|
2:1
|
Полесье
|
30.03.2025
|
ЛН
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Бельгия (д)
|
3:1
|
Металлист 1925
|
10.10.2025
|
ЧМ
|
Иван КАЛЮЖНЫЙ
|
Исландия (г)
|
5:3
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
