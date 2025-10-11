Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:53 | Обновлено 11 октября 2025, 12:05
Калюжный стал первым игроком Металлиста 1925, забившим за сборную Украины

За все годы в рядах национальной команды отметились голами футболисты из 16 украинских клубов

Калюжный стал первым игроком Металлиста 1925, забившим за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Исландией (5:3) голевой счет в рядах сборной Украины открыл 27-летний полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный. Он стал игроком 16-го украинского клуба, чьи полпреды забивали за главную команды страны. Стоит отметить, что голевую премьеру в официальном матче ранее удавалось отметить только представителям ЦСКА (Андрей Гусин), «Днепра-1» (Артем Довбик) и «Полесья» (Алексей Гуцуляк).

К слову, вписал свое имя в историю национальной дружины и Олег Очеретько, который первым из футболистов 2003 г. р., забил за сборную.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей украинских клубов за национальную сборную

Клуб

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Счет

Черноморец

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия (д)

1:3

Таврия

26.08.1992

ТМ

Юрий ГУДИМЕНКО

Венгрия (г)

1:2

Днепр

28.10.1992

ТМ

Юрий МАКСИМОВ

Беларусь (г)

1:1

Динамо

18.05.1993

ТМ

Виктор ЛЕОНЕНКО

Литва (г)

2:1

Карпаты

26.06.1993

ТМ

Андрей ГУСИН

Хорватия (г)

1:3

Шахтер

23.10.1993

ТМ

Сергей ПОПОВ

США (г)

1:0

ЦСКА

06.09.1995

ЧЕо

Андрей ГУСИН

Литва (г)

3:1

Металлург Д

27.03.2002

ТМ

Сергей ШИЩЕНКО

Румыния (г)

1:4

Кривбасс

17.05.2002

МТ

Владимир МУСОЛИТИН

Югославия (н)

2:0

Ворскла

20.08.2008

ТМ

Сергей КРАВЧЕНКО

Польша (д)

1:0

Металлист

10.02.2009

МТ

Сергей ВАЛЯЕВ

Словакия (н)

3:2

Мариуполь

22.05.2014

ТМ

Иван ОРДЕЦ

Нигер (д)

2:1

Заря

27.03.2018

ТМ

Александр КАРАВАЕВ

Япония (н)

2:1

Днепр-1

29.06.2021

ЧЕф

Артем ДОВБИК

Швеция (н)

2:1

Полесье

30.03.2025

ЛН

Алексей ГУЦУЛЯК

Бельгия (д)

3:1

Металлист 1925

10.10.2025

ЧМ

Иван КАЛЮЖНЫЙ

Исландия (г)

5:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
«Вышли победителями в тотальном хаосе». Реакция фанов на матч Украины
цифры и факты Иван Калюжный сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
