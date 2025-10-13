Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Реброва предупредили о трудностях перед матчем с Азербайджаном

Александр Поздеев считает, что соперник закроется в защите

ФК Колос. Александр Поздеев

Известный украинский тренер Александр Поздеев считает, что сборная Азербайджана полностью закроется в обороне в матче против Украины.

«Мы точно будем иметь меньше пространства, чем в этой игре. Скорее всего Азербайджан закроется, как в первом матче с нами, и команде придется взламывать этот низкий блок. Всегда трудно взламывать такую эшелонированную оборону.

По поводу ротации. Я пока не понимаю, поставят ли Довбика. Вроде бы и логично было выйти на этот матч с таким столбом, который будет замыкать передачи с флангов, которые должны быть, когда соперник низко играет. Поставят ли Очеретько в состав вместо Шапаренко? Как по мне, это изменение напрашивается. Очеретько – более интенсивный игрок.

Посмотрим, сможет ли сыграть Судаков. Если не сможет, то кто выйдет: Волошин или Велетень? Назар качественнее играет на пространстве, а Влад может лучше действовать с места, обыграть своего защитника и прорваться. Будет интересно. Пару изменений тренерский штаб точно сделает», – сказал Поздеев.

Ранее Сергей Ребров выбрал стартовый состав на матч против Азербайджана.

Александр Поздеев Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: ФК Колос Ковалевка
