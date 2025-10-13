Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 20:17 | Обновлено 13 октября 2025, 20:24
Поединок стартует в 21:45 по Киеву

13 октября сборная Украины проведет матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D против Азербайджана. Поединок состоится на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени.

В первой встрече команд в Баку была зафиксирована ничья – 1:1.

Текущая таблица группы D: Франция – 9 очков, Украина – 4, Исландия – 3, Азербайджан – 1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал стартовый состав команды на этот поединок.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Ярмолюк, Очеретько, Волошин, Довбик.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Сергей Ребров стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 11
Boodya
Матвієнко на місці, значить в захисті буде весело)
Наш український Магвайр)
+5
ZANREGENT
Привоз опять капитан
+4
Remark
 Матвієнко - це одразу 0:1 на користь Азерів.
+3
_ Moore
нежданчик - Ярмолюк в старті. Калюжного з його попередженням бережуть?
0
TarasTaras94
Цікаво хто буде опорника грати, Очеретько чи Ярмолюк. Але в цілому цікаве рішення без чистого опорника
-1
Lopez Nieto
Можно было и Сватка поставить
-1
AK.228
Ну в принципе - норм 
-2
