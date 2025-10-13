Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном

13 октября сборная Украины проведет матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D против Азербайджана. Поединок состоится на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени.

В первой встрече команд в Баку была зафиксирована ничья – 1:1.

Текущая таблица группы D: Франция – 9 очков, Украина – 4, Исландия – 3, Азербайджан – 1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал стартовый состав команды на этот поединок.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Ярмолюк, Очеретько, Волошин, Довбик.