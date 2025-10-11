Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
Поединок выиграли сине-желтые, но наивысший балл получил Альберт Гудмундссон (8.7)
Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины, который завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Наивысший балл получил автор дубля в составе исландцев Альберт Гудмундссон, который получил оценку 8.7. Помимо двух забитых мячей, Альберт также один раз попал в перекладину.
Лучшим среди украинцев стал левый защитник Виталий Миколенко (8.3), который отметился одним ассистом на Руслана Малиновского в первом тайме. У Руслана, забившего два гола, оценка в 8.2 балла.
Худшими во встрече стали голкиперы обоих команд. Вратарь исландцев Элиас Олафссон получил 4.8, а кипер украинцев Анатолий Трубин – 5.2.
Высокие оценки среди подопечных Сергея Реброва также имеют Иван Калюжный (7.8), Олег Очеретько (7.2), Назар Волошин (7.2) и Алексей Гуцуляк (7.2).
Оценки игроком за матч Исландия – Украина (3:5)
