Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины, который завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Наивысший балл получил автор дубля в составе исландцев Альберт Гудмундссон, который получил оценку 8.7. Помимо двух забитых мячей, Альберт также один раз попал в перекладину.

Лучшим среди украинцев стал левый защитник Виталий Миколенко (8.3), который отметился одним ассистом на Руслана Малиновского в первом тайме. У Руслана, забившего два гола, оценка в 8.2 балла.

Худшими во встрече стали голкиперы обоих команд. Вратарь исландцев Элиас Олафссон получил 4.8, а кипер украинцев Анатолий Трубин – 5.2.

Высокие оценки среди подопечных Сергея Реброва также имеют Иван Калюжный (7.8), Олег Очеретько (7.2), Назар Волошин (7.2) и Алексей Гуцуляк (7.2).

Оценки игроком за матч Исландия – Украина (3:5)