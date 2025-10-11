Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 06:31
Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина

Поединок выиграли сине-желтые, но наивысший балл получил Альберт Гудмундссон (8.7)

Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
УАФ

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины, который завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Наивысший балл получил автор дубля в составе исландцев Альберт Гудмундссон, который получил оценку 8.7. Помимо двух забитых мячей, Альберт также один раз попал в перекладину.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим среди украинцев стал левый защитник Виталий Миколенко (8.3), который отметился одним ассистом на Руслана Малиновского в первом тайме. У Руслана, забившего два гола, оценка в 8.2 балла.

Худшими во встрече стали голкиперы обоих команд. Вратарь исландцев Элиас Олафссон получил 4.8, а кипер украинцев Анатолий Трубин – 5.2.

Высокие оценки среди подопечных Сергея Реброва также имеют Иван Калюжный (7.8), Олег Очеретько (7.2), Назар Волошин (7.2) и Алексей Гуцуляк (7.2).

Оценки игроком за матч Исландия – Украина (3:5)

РЕБРОВ: Если б не было результата? Такое общество, такое восприятие сборной
Безумная реализация: Украина отгрузила Исландии пять голов при xG 0.62
Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Альберт Гудмундссон Виталий Миколенко Руслан Малиновский Анатолий Трубин Иван Калюжный Олег Очеретько Назар Волошин (Динамо) Алексей Гуцуляк WhoScored оценки сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
cаша зардунов
Оценки по делу. Что там, что там защита дно вместе с вратарями.
u6464u
повністю погоджуюся з оцінками по матчу по кожному гравцю , приємно  здивований що так професійно оцінили кожного гравця.
