Ребров назвал игрока сборной Украины, которого очень не хватало команде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возвращении в команду хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского, которому удалось оформить дубль в матче с Исландией.

«Малиновский – это тот игрок, который приезжает в любом состоянии в сборную и отдает свой максимум, я знаю его возможности, мы его всегда вызываем, он очень помог в матче против Исландии», – сказал Ребров.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.