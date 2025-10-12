Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров назвал игрока сборной Украины, которого очень не хватало команде
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 23:44 |
546
0

Ребров назвал игрока сборной Украины, которого очень не хватало команде

Тренер рад возвращению Руслана Малиновского

12 октября 2025, 23:44 |
546
0
Ребров назвал игрока сборной Украины, которого очень не хватало команде
УАФ. Руслан Малиновский

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возвращении в команду хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского, которому удалось оформить дубль в матче с Исландией.

«Малиновский – это тот игрок, который приезжает в любом состоянии в сборную и отдает свой максимум, я знаю его возможности, мы его всегда вызываем, он очень помог в матче против Исландии», – сказал Ребров.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Руслан Малиновский
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Теннис | 12 октября 2025, 16:44 5
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо

В 1/16 финала Юлия сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой

Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Футбол | 12 октября 2025, 23:44 0
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар

«Шашковым» удалось оформить три гола в ворота соперника

Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем