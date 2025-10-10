Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:31 | Обновлено 10 октября 2025, 23:33
232
0

Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет

Произошло это в Рейкьявике против сборной Исландии

10 октября 2025, 23:31 | Обновлено 10 октября 2025, 23:33
232
0
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет.

Произошло это в Рейкьявике против сборной Исландии (дубль Руслана Малиновского и гол Алексея Гуцуляка).

В последний раз сборная Украины забивала три гола в первом тайме еще в июне 2018 года, когда в товарищеском матче была одержана победа над Албанией со счетом 4:1.

Тогда голами в первой половине встречи отличились Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко (дважды).

По теме:
9 из 9. Швейцария переиграла Швецию в ключевом матче квалификации ЧМ
Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу статистика Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10 октября 2025, 06:23 0
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей

Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром

«Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 23:01 1
«Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии
«Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии

Бывший футболист сборной Украины расхвалил Руслана

Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Футбол | 10.10.2025, 18:01
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 1
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 13
Хоккей
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 35
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем