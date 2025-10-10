Чемпионат мира10 октября 2025, 23:31 | Обновлено 10 октября 2025, 23:33
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет.
Произошло это в Рейкьявике против сборной Исландии (дубль Руслана Малиновского и гол Алексея Гуцуляка).
В последний раз сборная Украины забивала три гола в первом тайме еще в июне 2018 года, когда в товарищеском матче была одержана победа над Албанией со счетом 4:1.
Тогда голами в первой половине встречи отличились Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко (дважды).
