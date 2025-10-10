Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет.

Произошло это в Рейкьявике против сборной Исландии (дубль Руслана Малиновского и гол Алексея Гуцуляка).

В последний раз сборная Украины забивала три гола в первом тайме еще в июне 2018 года, когда в товарищеском матче была одержана победа над Албанией со счетом 4:1.

Тогда голами в первой половине встречи отличились Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко (дважды).