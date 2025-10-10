Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:51 | Обновлено 10 октября 2025, 23:06
1311
0

Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию

Хавбек врезался плечом в соперника, Дмитрий Бабелюк дал комментарий

10 октября 2025, 22:51 | Обновлено 10 октября 2025, 23:06
1311
0
Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков получил травму плеча во время матча за национальную сборную.

10 октября в 21:45 проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины. Команды играют на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии.

Георгий Судаков получил повреждение и был заменен на 39-й минуте на Назара Волошина.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию с травмой Судакова:

«Судакова, конечно, жаль. Досадная травма, врезался плечом в соперника. Скорее всего, акромиально-ключичное сочленение. На первый взгляд, несложная травма, но она сильно влияет на бег. Далее нужно обследовать, но не похоже на перелом ключицы или вывих плеча – вещи, которые исключают в первую очередь. На игру с Азербайджаном Судаков точно под вопросом».

Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют всего 1 очко после двух матчей. В предыдущих поединках сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

По теме:
Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу травма плеча Георгий Судаков Дмитрий Бабелюк травма Назар Волошин (Динамо)
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Футбол | 10 октября 2025, 23:15 0
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю

Мадридский клуб заинтересован в услугах мексиканского полузащитника Хильберто Моры

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 08:59 1
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Йожеф прогнозирует результативную ничью

Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Футбол | 10.10.2025, 18:01
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 1
Футбол
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем