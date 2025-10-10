Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию

Украинский хавбек Георгий Судаков получил травму плеча во время матча за национальную сборную.

10 октября в 21:45 проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины. Команды играют на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии.

Георгий Судаков получил повреждение и был заменен на 39-й минуте на Назара Волошина.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию с травмой Судакова:

«Судакова, конечно, жаль. Досадная травма, врезался плечом в соперника. Скорее всего, акромиально-ключичное сочленение. На первый взгляд, несложная травма, но она сильно влияет на бег. Далее нужно обследовать, но не похоже на перелом ключицы или вывих плеча – вещи, которые исключают в первую очередь. На игру с Азербайджаном Судаков точно под вопросом».

Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют всего 1 очко после двух матчей. В предыдущих поединках сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).