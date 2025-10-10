Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Травма: Ребров вынужденно заменил Судакова в матче Исландия – Украина
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:47 | Обновлено 10 октября 2025, 23:19
570
0

ФОТО. Травма: Ребров вынужденно заменил Судакова в матче Исландия – Украина

Георгий не сумел продолжить встречу с исландцами из-за проблем с плечом

10 октября 2025, 22:47 | Обновлено 10 октября 2025, 23:19
570
0
ФОТО. Травма: Ребров вынужденно заменил Судакова в матче Исландия – Украина

Украинский футболист Георгий Судаков, которые сыграл на позиции левого вингера в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии, получил травму.

Судаков не сумел продолжить встречу из-за повреждения плеча. Наставник сине-желтых Сергей Ребров вынужденно заменил Судакова на Назара Волошина на 39-й минуте игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Георгий травмировался еще на 31-й минуте и после помощи от врачей все же вернулся на поле. Однако спустя 7 минут снова схватился за плечо и дал понять тренерскому штабу, что дальше играть не сможет.

Волошин отлично вписался в игру. Уже на 45+5-й Назар отдал голевой пас на Руслана Малиновского, который оформил дубль.

Исландия и Украина проводят матч на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.

ФОТО. Травма: Ребров вынужденно заменил Судакова в матче Исландия – Украина

По теме:
9 из 9. Швейцария переиграла Швецию в ключевом матче квалификации ЧМ
Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном
травма травма плеча Георгий Судаков Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Назар Волошин (Динамо)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 10 октября 2025, 23:17 0
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
Футбол | 10.10.2025, 23:10
ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Футбол | 10.10.2025, 17:40
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем