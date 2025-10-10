ФОТО. Травма: Ребров вынужденно заменил Судакова в матче Исландия – Украина

Украинский футболист Георгий Судаков, которые сыграл на позиции левого вингера в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии, получил травму.

Судаков не сумел продолжить встречу из-за повреждения плеча. Наставник сине-желтых Сергей Ребров вынужденно заменил Судакова на Назара Волошина на 39-й минуте игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Георгий травмировался еще на 31-й минуте и после помощи от врачей все же вернулся на поле. Однако спустя 7 минут снова схватился за плечо и дал понять тренерскому штабу, что дальше играть не сможет.

Волошин отлично вписался в игру. Уже на 45+5-й Назар отдал голевой пас на Руслана Малиновского, который оформил дубль.

Исландия и Украина проводят матч на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.

