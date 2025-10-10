Стародубцева сыграет в квалификации пятисотника в Нинбо. Известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка начнет выступления с квалификации. В первом раунде Юлия сыграет против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 95).

Ранее Стародубцева никогда не играла против Хон. Встреча Юлии и Присциллы начнется 11 октября ориентировочно в 10:30 по Киеву.

Сейчас лузстрик Стародубцевой составляет семь матчей. Ее последним турниром был тысячник в Ухане, где в первом круге отбора она уступила Полине Кудерметовой.

РАСПИСАНИЯ ПЕРВОГО ДНЯ КВАЛИФИКАЦИИ