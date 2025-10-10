Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева сыграет в квалификации пятисотника в Нинбо. Известна соперница
WTA
10 октября 2025, 15:10
Стародубцева сыграет в квалификации пятисотника в Нинбо. Известна соперница

В первом раунде отбора турнира WTA 500 украинка сыграет против Присциллы Хон

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка начнет выступления с квалификации. В первом раунде Юлия сыграет против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 95).

Ранее Стародубцева никогда не играла против Хон. Встреча Юлии и Присциллы начнется 11 октября ориентировочно в 10:30 по Киеву.

Сейчас лузстрик Стародубцевой составляет семь матчей. Ее последним турниром был тысячник в Ухане, где в первом круге отбора она уступила Полине Кудерметовой.

РАСПИСАНИЯ ПЕРВОГО ДНЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Даниил Агарков
Комментарии 2
Forcer Petya
є  хороші шанси нарешті перервати провальний лузстрік. але Юлі треба зібратися  і показати найкращий свій теніс нарешті! 
C.Пеклов
Хай щастить!
