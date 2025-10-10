Полузащитник Барселоны получил повреждение. Известны подробности

У полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо обнаружено повреждение.

27-летний футболист проходит обследования после проблем с икроножной мышцей, которую он получил на тренировке в сборной. Испанец пропустит матчи с Болгарией и Грузией.

«Ольмо не тренировался всю неделю и прибыл уставшим, с некоторым дискомфортом. Сегодня он не чувствовал себя хорошо, поэтому мы сказали ему прекратить тренировку», – сказал Луис де ла Фуэнте.

В текущем сезоне Ольмо провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что дорогостоящий трансфер «Барселоны» принял решение по своему будущему.