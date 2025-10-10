Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 октября 2025, 15:20 | Обновлено 10 октября 2025, 15:24
Полузащитник Барселоны получил повреждение. Известны подробности

Очередная травма обнаружена у Дани Ольмо

Полузащитник Барселоны получил повреждение. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

У полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо обнаружено повреждение.

27-летний футболист проходит обследования после проблем с икроножной мышцей, которую он получил на тренировке в сборной. Испанец пропустит матчи с Болгарией и Грузией.

«Ольмо не тренировался всю неделю и прибыл уставшим, с некоторым дискомфортом. Сегодня он не чувствовал себя хорошо, поэтому мы сказали ему прекратить тренировку», – сказал Луис де ла Фуэнте.

В текущем сезоне Ольмо провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что дорогостоящий трансфер «Барселоны» принял решение по своему будущему.

Дани Ольмо Барселона травма сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте
Даниил Кирияка Источник: RFEF
