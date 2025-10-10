Легенда Динамо не понимает Реброва: «С него будут спрашивать»

Легендарный футболист киевского Динамо Анатолий Демьяненко заявил, что Сергею Реброву стоило вызвать трех форвардов в расположение национальной сборной Украины на матче отбора на ЧМ-2026

– Меня несколько смущает, что в заявке сборной на игру с Исландией всего два нападающих: Ванат и Довбик. Однако, не забывайте, это ведь не товарищеские матчи, а игры, где нужно побеждать. Почему Ребров не вызвал из команд УПЛ, скажем, Твердохлеба, Гайдучика, Будковского?

– По моему субъективному мнению, конечно, нужно было вызвать еще и третьего нападающего, потому что может игра с Исландией сложиться так, что нужно будет действовать в два форварда, а их всего два, нет альтернативы.

Да за результаты сборной отвечаю не я и не вы, а Ребров. Ему виднее, с него будут спрашивать, вдруг что, а не с нас с вами, – сказал Анатолий.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.