«Удивляет отсутствие». Реброву посоветовали форварда без голов за Украину

Известный украинский комментатор, журналист и блогер Виктор Вацко высказался об отсутствии в составе национальной сборной Украины на октябрьские матчи нападающего луганской «Зари» Филиппа Будковского:

«Где-то меня удивляет отсутствие Будковского, но, опять же, это выбор Реброва».

В свое время Филипп Будковский вызывался в сборную Украины. Форвард успел провести за команду 6 матчей, но не сумел забить ни одного гола.

В сезоне 2025/26 Филипп Будковский провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с национальной командой Исландии.