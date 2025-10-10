Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Удивляет отсутствие». Реброву посоветовали форварда без голов за Украину
Чемпионат мира
10 октября 2025, 13:18 |
983
1

«Удивляет отсутствие». Реброву посоветовали форварда без голов за Украину

Виктор Вацко считает, что Филипп Будковский заслужил вернуться в сборную

10 октября 2025, 13:18 |
983
1 Comments
«Удивляет отсутствие». Реброву посоветовали форварда без голов за Украину
ФК Заря. Филипп Будковский

Известный украинский комментатор, журналист и блогер Виктор Вацко высказался об отсутствии в составе национальной сборной Украины на октябрьские матчи нападающего луганской «Зари» Филиппа Будковского:

«Где-то меня удивляет отсутствие Будковского, но, опять же, это выбор Реброва».

В свое время Филипп Будковский вызывался в сборную Украины. Форвард успел провести за команду 6 матчей, но не сумел забить ни одного гола.

В сезоне 2025/26 Филипп Будковский провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с национальной командой Исландии.

По теме:
Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии
Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»
Виктор Вацко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Филипп Будковский Заря Луганск Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Вацко Live
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Футбол | 10 октября 2025, 12:35 0
Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»

Арнар Гуннлаугссон – о матче с национальной командой Украины

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 12:30 47
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Футбол | 09.10.2025, 20:50
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09.10.2025, 17:22
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
antt
Казав вчора Сабо що у збірній немає форварда, які реально можуть бути такими. То про який чемпіонат світу можна говорити. Ще й коли вся інша збірна також не супер сила. А казали найсильніша збірна перед євро-2024. Тому можна ставити будь-якого форварда з УПЛ, але чи змінить щось.
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
