10 октября 2025, 00:12 |
ФОТО. Ямаль зарабатывает в сотни раз больше, чем Месси и Роналду

Ламин Ямаль уделал Месси и Роналду...

Instagram. Ламин Ямаль

Сравнение, которое шокировало футбольный мир! По данным 365Scores, 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль уже сейчас получает €300 000 в неделю – тогда как Лионель Месси и Криштиану Роналду в начале своих карьер зарабатывали сущие копейки по нынешним меркам.

В 18 лет: Роналду в «Манчестер Юнайтед» зарабатывал всего €1 200 в неделю; Месси в «Барселоне» – примерно €1 500 в неделю; Ямаль сегодня получает более €300 000 в неделю – то есть в сотни раз больше, чем легенды мирового футбола в том же возрасте.

Это ярко демонстрирует, насколько изменился футбольный рынок за последние два десятилетия. Зарплаты молодых звезд растут стремительно, а клубы готовы платить огромные суммы, чтобы удержать своих будущих лидеров.

Ямаль уже стал ключевым игроком для Ханси Флика и символом новой эры «Барселоны» – и его финансовые показатели только подтверждают, что он действительно играет в своей собственной лиге.

