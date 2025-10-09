ВИДЕО. Игрок Реала с травмой зажег танцем на свадьбе в Азербайджане
Дин Хейсен решил весело провести паузу в клубном футболе
20-летний центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хайсен отправился в азербайджанский город Баку на свадьбу своего брата Даймена, который женился на местной девушке.
Молодой футболист решил отбросить мысли о травме и как следует повеселиться.
Хайсен вместе с молодоженами и гостями попытался исполнить народный азербайджанский танец под местную песню, пока один из родственников невесты активно показывал ему правильные движения.
Примечательно, что именно из-за травмы Дин покинул расположение сборной Испании и не начал с командой подготовку к октябрьским матчам.
