ВИДЕО. Игрок Реала с травмой зажег танцем на свадьбе в Азербайджане

20-летний центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хайсен отправился в азербайджанский город Баку на свадьбу своего брата Даймена, который женился на местной девушке.

Молодой футболист решил отбросить мысли о травме и как следует повеселиться.

Хайсен вместе с молодоженами и гостями попытался исполнить народный азербайджанский танец под местную песню, пока один из родственников невесты активно показывал ему правильные движения.

Примечательно, что именно из-за травмы Дин покинул расположение сборной Испании и не начал с командой подготовку к октябрьским матчам.

