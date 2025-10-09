Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок Реала с травмой зажег танцем на свадьбе в Азербайджане
Испания
09 октября 2025, 16:48 | Обновлено 09 октября 2025, 16:53
520
1

ВИДЕО. Игрок Реала с травмой зажег танцем на свадьбе в Азербайджане

Дин Хейсен решил весело провести паузу в клубном футболе

09 октября 2025, 16:48 | Обновлено 09 октября 2025, 16:53
520
1 Comments
ВИДЕО. Игрок Реала с травмой зажег танцем на свадьбе в Азербайджане
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

20-летний центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хайсен отправился в азербайджанский город Баку на свадьбу своего брата Даймена, который женился на местной девушке.

Молодой футболист решил отбросить мысли о травме и как следует повеселиться.

Хайсен вместе с молодоженами и гостями попытался исполнить народный азербайджанский танец под местную песню, пока один из родственников невесты активно показывал ему правильные движения.

Примечательно, что именно из-за травмы Дин покинул расположение сборной Испании и не начал с командой подготовку к октябрьским матчам.

ВИДЕО. Игрок Реала с травмой зажег танцем на свадьбе в Азербайджане

По теме:
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Экс-игрок Барселоны: «Я бы выгнал его из Реала»
ОФИЦИАЛЬНО. В новом сезоне Ла Лиги состоялась первая отставка
сборная Испании по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Дин Хейсен травма видео свадьба
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09 октября 2025, 07:27 2
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Футбол | 09 октября 2025, 12:12 23
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо шокировал футбольных болельщиков

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Футбол | 09.10.2025, 15:51
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Ото занесло його брата.
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 5
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем