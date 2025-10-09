СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 октября

В четверг, 9 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия – Литва

1.62 – 4.02 – 6.63

21:45 Мальта – Нидерланды

49.00 – 17.00 – 1.07

21:45 Чехия – Хорватия

3.25 – 3.65 – 2.31

21:45 Шотландия – Греция

2.86 – 3.39 – 2.70

21:45 Фарерские острова – Черногория

3.42 – 3.41 – 2.33

