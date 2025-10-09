Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
09 октября 2025, 04:37 | Обновлено 09 октября 2025, 04:41
17
0

Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября в 20:30 коуч сборной Украины расскажет о матче квалификации ЧМ

09 октября 2025, 04:37 | Обновлено 09 октября 2025, 04:41
17
0
Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Сергей Ребров

9 октября в 20:30 в Рейкьявике состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда сыграет в Исландии очередной матч квалификации чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

9 октября в 21:00 в Рейкьявике пройдет открытая тренировка сине-желтой команды

На следующий день украинская сборная проведет игру против команды Исландии, которая начнется 10 октября в 21:45.

Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют лишь 1 очко после двух матчей.

В предыдущих поединках сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»
ВИДЕО. Европейская сборная в товарищеском матче уступила команде из Океании
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров пресс-конференция смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08 октября 2025, 06:30 14
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Футбол | 08 октября 2025, 21:35 5
Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины

Егор Ярмолюк может перейти в «Тоттенхэм»

«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
Футбол | 09.10.2025, 00:59
«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 46
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 12
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем