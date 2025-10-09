Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
9 октября в 20:30 коуч сборной Украины расскажет о матче квалификации ЧМ
9 октября в 20:30 в Рейкьявике состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.
Сине-желтая команда сыграет в Исландии очередной матч квалификации чемпионата мира 2026.
9 октября в 21:00 в Рейкьявике пройдет открытая тренировка сине-желтой команды
На следующий день украинская сборная проведет игру против команды Исландии, которая начнется 10 октября в 21:45.
Подопечные Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира 2026 имеют лишь 1 очко после двух матчей.
В предыдущих поединках сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
