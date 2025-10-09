Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конкурент для Довбика? Рома планирует зимой подписать форварда
Италия
09 октября 2025, 02:39 | Обновлено 09 октября 2025, 02:46
Конкурент для Довбика? Рома планирует зимой подписать форварда

У Гасперини есть два основных нападающих: Артем Довбик и Эван Фергюсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» намерена усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, руководство команды «волков» уже приступило к поиску вариантов для подписания нового форварда, однако имена потенциальных новичков пока не разглашаются.

В распоряжении Джан Пьеро Гасперини есть только два основных нападающих – украинец Артем Довбик и ирландец Эван Фергюсон, выступающий в Риме на правах аренды из Брайтона.

Довбик в 7 матчах этого сезона забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Фергюсон также имеет 1 ассист в 7 играх. Очевидно, что подобная статистика не удовлетворяет тренерский штаб и руководство клуба.

«Волки» после шести туров Серии А занимают 2-е место, имея 15 очков – столько же, как и «Наполи», но уступают сопернику по дополнительным показателям. В еврокубках римская команда победила Ниццу (2:1), однако уступила команде Лилль (0:1) в основном раунде Лиги Европы.

По теме:
«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A Николо Скира Эван Фергюсон Джан Пьеро Гасперини
Николай Степанов Источник: Николо Скира
