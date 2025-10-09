Конкурент для Довбика? Рома планирует зимой подписать форварда

Итальянская «Рома» намерена усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, руководство команды «волков» уже приступило к поиску вариантов для подписания нового форварда, однако имена потенциальных новичков пока не разглашаются.

В распоряжении Джан Пьеро Гасперини есть только два основных нападающих – украинец Артем Довбик и ирландец Эван Фергюсон, выступающий в Риме на правах аренды из Брайтона.

Довбик в 7 матчах этого сезона забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Фергюсон также имеет 1 ассист в 7 играх. Очевидно, что подобная статистика не удовлетворяет тренерский штаб и руководство клуба.

«Волки» после шести туров Серии А занимают 2-е место, имея 15 очков – столько же, как и «Наполи», но уступают сопернику по дополнительным показателям. В еврокубках римская команда победила Ниццу (2:1), однако уступила команде Лилль (0:1) в основном раунде Лиги Европы.