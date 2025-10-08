Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Украинский форвард пользуется спросом в Англии
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик зимой может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Ontheminute.
По информации источника, на 28-летнего нападающего есть три претендента из Туманного Альбиона. Так, интерес к украинцу проявляют не только «Ньюкасл» и «Лидс», о чем сообщалось ранее, но и «Сандерленд».
Последний уже начал активно собирать информацию о Довбике перед зимним трансферным окном. Отмечается, что «Рома» будет готова продать Артема, если получит достойное предложение по нему.
Ранее Довбик узнал печальные новости о своем будущем.
