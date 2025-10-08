Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ

Украинский форвард пользуется спросом в Англии

Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик зимой может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Ontheminute.

По информации источника, на 28-летнего нападающего есть три претендента из Туманного Альбиона. Так, интерес к украинцу проявляют не только «Ньюкасл» и «Лидс», о чем сообщалось ранее, но и «Сандерленд».

Последний уже начал активно собирать информацию о Довбике перед зимним трансферным окном. Отмечается, что «Рома» будет готова продать Артема, если получит достойное предложение по нему.

Ранее Довбик узнал печальные новости о своем будущем.

Сандерленд Лидс Ньюкасл Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко
