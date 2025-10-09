Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинка «выгнала» футболиста Барселоны из дому. Вот почему
Другие новости
09 октября 2025, 01:51 | Обновлено 09 октября 2025, 01:55
395
0

ФОТО. Украинка «выгнала» футболиста Барселоны из дому. Вот почему

Марина Лученко-Щенсна возобновила карьеру мужа...

09 октября 2025, 01:51 | Обновлено 09 октября 2025, 01:55
395
0
ФОТО. Украинка «выгнала» футболиста Барселоны из дому. Вот почему
Instagram. Войцех Щенсны и Марина Лученко-Щенсна

Примерно через год после подписания контракта с «Барселоной» Войцех Щенсны с юмором рассказал, как вернулся в футбол – всего через несколько недель после объявления о завершении карьеры.

В августе 2024 года он ушел из «Ювентуса» и объявил о завершении карьеры после семи сезонов, 252 матчей и трех титулов Серии А. Но уже осенью стал игроком «Барсы» – клуб подписал его как замену травмированному тер Штегену.

Щенсны дебютировал в январе 2025 года в Кубке Испании (4:0 против «Барбастро») и вскоре выиграл Суперкубок, обыграв «Реал» 5:2. Позже он помог клубу взять «золотой дубль» – Ла Лигу и Кубок Испании, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Летом 2025 года Войцех продлил контракт до 2027-го и признался, кто стоял за его возвращением: «От ухода на пенсию до «Барселоны»? Это моя жена подтолкнула меня вернуться на поле. Даже сейчас я не знаю, сделала ли она это, потому что увидела большую возможность… или потому что не хотела, чтобы я был дома!».

Фанаты «Барсы» теперь благодарны обоим – Теку и Марине – за это решение.

Марина Лученко-Щенсна – украинка, родом из Луцка. В детстве она переехала в Польшу, где стала известной певицей и актрисой.

По теме:
ФОТО. Невероятная! Ярослава Магучих впечатлила своей красотой в Монако
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США
фото Барселона Войцех Щенсны lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08 октября 2025, 11:50 53
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски

Тренеры команды киевского «Динамо» покидали должность по собственной воле крайне редко

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08 октября 2025, 08:19 57
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко

Тренер больше не рассчитывает на футболиста

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»
Футбол | 09.10.2025, 02:52
ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»
ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем