ФОТО. Украинка «выгнала» футболиста Барселоны из дому. Вот почему

Примерно через год после подписания контракта с «Барселоной» Войцех Щенсны с юмором рассказал, как вернулся в футбол – всего через несколько недель после объявления о завершении карьеры.

В августе 2024 года он ушел из «Ювентуса» и объявил о завершении карьеры после семи сезонов, 252 матчей и трех титулов Серии А. Но уже осенью стал игроком «Барсы» – клуб подписал его как замену травмированному тер Штегену.

Щенсны дебютировал в январе 2025 года в Кубке Испании (4:0 против «Барбастро») и вскоре выиграл Суперкубок, обыграв «Реал» 5:2. Позже он помог клубу взять «золотой дубль» – Ла Лигу и Кубок Испании, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Летом 2025 года Войцех продлил контракт до 2027-го и признался, кто стоял за его возвращением: «От ухода на пенсию до «Барселоны»? Это моя жена подтолкнула меня вернуться на поле. Даже сейчас я не знаю, сделала ли она это, потому что увидела большую возможность… или потому что не хотела, чтобы я был дома!».

Фанаты «Барсы» теперь благодарны обоим – Теку и Марине – за это решение.

Марина Лученко-Щенсна – украинка, родом из Луцка. В детстве она переехала в Польшу, где стала известной певицей и актрисой.