Александер ЧЕФЕРИН: «Я никогда не видел никого столь конкурентоспособного»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о легендарном португальце Криштиану Роналду:

«Какова значимость Криштиану Роналду в футболе? Прежде всего, я считаю, что он является, безусловно, самым большим промоутером Португалии в мире. Я никогда не видел никого столь конкурентоспособного. Он не хочет останавливаться, он хочет продолжать соревноваться. То, чего он достиг, впечатляет, думаю, чтобы все объяснить, понадобилось бы два часа разговора. Я очень уважаю его как человека и как футболиста. Мы также знаем, что он делает в рамках благотворительных акций, что он не обязан делать, но делает. Он один из трех величайших футболистов всех времен».

Ранее Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры.