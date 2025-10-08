«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Именитый португальский форвард не планирует в ближайшее время завершать карьеру
Форвард саудовского «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру и пару лет готов играть на высоком уровне. Слова 40-летнего футболиста цитирует известный инсайдер Фабрицио романо:
«Нужно быть честным. Я планирую играть еще несколько лет. Немного, но... Я продолжаю делать полезные вещи на поле, помогаю клубу и сборной. Почему бы не продлить мою карьеру? Я уверен, что когда уйду из футбола, то буду полностью доволен собой, потому что отдал все силы этой игре», – сообщил португалец.
Роналду в январе 2023 года перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где подписал контракт с «Аль-Наср» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
После четырех сыгранных туров «Аль-Наср» стал единственной командой, которая набрала максимально возможные 12 баллов в турнирной таблице.
В своей профессиональной карьере Роналду забил 946 голов и продолжает стремиться к отметке в 1 000 забитых мячей. В прошлом сезоне Криштиану записал на свой счет 35 точных ударов, поэтому специалисты ожидают, что за два ближайших сезона именитый футболист может достичь своей цели.
🚨 Cristiano Ronaldo: “I want to keep playing for a few more years, not many… I have to be honest”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025
“I’m still producing good things, helping my club and the National Team. Why not continue? I’m sure when I retire, I’ll leave fulfilled because I gave everything”. pic.twitter.com/JU0bSiJzHE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд
Видимо, атмосфера внутри «красных дьяволов» еще более ядовита, чем до прихода сэра Джима