Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Саудовская Аравия
08 октября 2025, 11:29 |
524
2

«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры

Именитый португальский форвард не планирует в ближайшее время завершать карьеру

08 октября 2025, 11:29 |
524
2 Comments
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру и пару лет готов играть на высоком уровне. Слова 40-летнего футболиста цитирует известный инсайдер Фабрицио романо:

«Нужно быть честным. Я планирую играть еще несколько лет. Немного, но... Я продолжаю делать полезные вещи на поле, помогаю клубу и сборной. Почему бы не продлить мою карьеру? Я уверен, что когда уйду из футбола, то буду полностью доволен собой, потому что отдал все силы этой игре», – сообщил португалец.

Роналду в январе 2023 года перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где подписал контракт с «Аль-Наср» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После четырех сыгранных туров «Аль-Наср» стал единственной командой, которая набрала максимально возможные 12 баллов в турнирной таблице.

В своей профессиональной карьере Роналду забил 946 голов и продолжает стремиться к отметке в 1 000 забитых мячей. В прошлом сезоне Криштиану записал на свой счет 35 точных ударов, поэтому специалисты ожидают, что за два ближайших сезона именитый футболист может достичь своей цели.

По теме:
Гранд АПЛ согласовал продажу суперзвезды за огромную сумму. Замена готова
Экс-тренер Милана нашел новый клуб. Там играет обладатель Золотого мяча
Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Фабрицио Романо
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08 октября 2025, 07:13 8
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Футбол | 08 октября 2025, 11:32 0
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед

Видимо, атмосфера внутри «красных дьяволов» еще более ядовита, чем до прихода сэра Джима

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 05:54
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
icebeer
Помощник блд 
Ответить
0
luceorius
 На жаль Португалія ЧС 2026 не виграє, тому що дорослий дітлах хоче забити 1000 голів за будь-яку ціну.
Ответить
-1
Популярные новости
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем