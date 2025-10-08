«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры

Форвард саудовского «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру и пару лет готов играть на высоком уровне. Слова 40-летнего футболиста цитирует известный инсайдер Фабрицио романо:

«Нужно быть честным. Я планирую играть еще несколько лет. Немного, но... Я продолжаю делать полезные вещи на поле, помогаю клубу и сборной. Почему бы не продлить мою карьеру? Я уверен, что когда уйду из футбола, то буду полностью доволен собой, потому что отдал все силы этой игре», – сообщил португалец.

Роналду в январе 2023 года перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где подписал контракт с «Аль-Наср» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После четырех сыгранных туров «Аль-Наср» стал единственной командой, которая набрала максимально возможные 12 баллов в турнирной таблице.

В своей профессиональной карьере Роналду забил 946 голов и продолжает стремиться к отметке в 1 000 забитых мячей. В прошлом сезоне Криштиану записал на свой счет 35 точных ударов, поэтому специалисты ожидают, что за два ближайших сезона именитый футболист может достичь своей цели.