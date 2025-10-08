Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рекордное количество рекламы гемблинга зафиксировано в первые дни АПЛ
Азартные игры
08 октября 2025, 21:33
109
0

Рекордное количество рекламы гемблинга зафиксировано в первые дни АПЛ

Исследование отражает активность операторов в Премьер-лиге

08 октября 2025, 21:33 |
109
0
Рекордное количество рекламы гемблинга зафиксировано в первые дни АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Новое исследование Бристольского университета показало, что во время первых матчей сезона Премьер-лиги было зафиксировано более 27 тысяч рекламных сообщений об азартных играх – почти втрое больше, чем в 2023 году.

По данным отчета, основная часть рекламы приходилась на прямые трансляции матчей – 21 815 упоминаний на стадионных щитах и форме игроков. Больше всего рекламных сообщений зафиксировано во время встречи Вулверхэмптона с Ман Сити – 5262 объявления.

Исследователи также обнаружили, что около 10% рекламы исходило от нелицензированных операторов, нарушающих отраслевые стандарты.

По мнению экспертов, результаты подчеркивают неэффективность существующей модели саморегулирования и указывают на необходимость государственного вмешательства.

