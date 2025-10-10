Испания10 октября 2025, 06:11 |
633
0
Алонсо принял решение по Лунину после того, как тот не поехал в сборную
Украинский вратарь получил небольшой отпуск
10 октября 2025, 06:11 |
633
0
Главный тренер Хаби Алонсо решил дать выходные дни футболистам мадридского «Реала», которые не поехали в свои сборные.
По информации DefensaCentral, выходные получил, в том числе и вратарь «Реала» Андрей Лунин. Индивидуально тренироваться продолжат только Карвахаль, Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Менди, которые восстанавливаются от травм.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Комментарии 0
