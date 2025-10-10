Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо принял решение по Лунину после того, как тот не поехал в сборную
Испания
10 октября 2025, 06:11 |
633
0

Алонсо принял решение по Лунину после того, как тот не поехал в сборную

Украинский вратарь получил небольшой отпуск

10 октября 2025, 06:11 |
633
0
Алонсо принял решение по Лунину после того, как тот не поехал в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер Хаби Алонсо решил дать выходные дни футболистам мадридского «Реала», которые не поехали в свои сборные.

По информации DefensaCentral, выходные получил, в том числе и вратарь «Реала» Андрей Лунин. Индивидуально тренироваться продолжат только Карвахаль, Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Менди, которые восстанавливаются от травм.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

По теме:
Перес пообещал Алонсо трансфер игрока сборной Аргентины. Он выиграл ЛЧ
ФОТО. Ямаль зарабатывает в сотни раз больше, чем Месси и Роналду
Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо отпуск
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09 октября 2025, 07:08 1
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком

И это Джозеф Паркер

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 09 октября 2025, 22:44 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону
Футбол | 10.10.2025, 04:22
Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону
Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем