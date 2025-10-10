Алонсо принял решение по Лунину после того, как тот не поехал в сборную

Главный тренер Хаби Алонсо решил дать выходные дни футболистам мадридского «Реала», которые не поехали в свои сборные.

По информации DefensaCentral, выходные получил, в том числе и вратарь «Реала» Андрей Лунин. Индивидуально тренироваться продолжат только Карвахаль, Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Менди, которые восстанавливаются от травм.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва