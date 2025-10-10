Миколенко назвал главных шутников и модников в сборной Украины

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко отметил главных шутников и модников в национальной команде, а также самого серьезного игрока в коллективе.

«Мой костюм при приезде в сборную? У меня контракт с Adidas, поэтому выбраал из того, что предложили. Кто главный по моде? Есть несколько ребят у нас».

«Мой друг Коля Шапаренко – 100%. Еще Илья Забарный».

«Среди главных шутников назову двух – Бущана и Сватка. Георгий – это ясно, а Александр такой скрытный иногда, но тоже может выдать. А самым серьезным назову Тымчика Сашу», – сказал Миколенко.