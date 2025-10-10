Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко назвал главных шутников и модников в сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 13:45 | Обновлено 10 октября 2025, 14:03
879
1

Миколенко назвал главных шутников и модников в сборной Украины

Выделил целый ряд игроков

10 октября 2025, 13:45 | Обновлено 10 октября 2025, 14:03
879
1 Comments
Миколенко назвал главных шутников и модников в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко отметил главных шутников и модников в национальной команде, а также самого серьезного игрока в коллективе.

«Мой костюм при приезде в сборную? У меня контракт с Adidas, поэтому выбраал из того, что предложили. Кто главный по моде? Есть несколько ребят у нас».

«Мой друг Коля Шапаренко – 100%. Еще Илья Забарный».

«Среди главных шутников назову двух – Бущана и Сватка. Георгий – это ясно, а Александр такой скрытный иногда, но тоже может выдать. А самым серьезным назову Тымчика Сашу», – сказал Миколенко.

По теме:
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии
Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»
Статистика на стороне команды Реброва. Как Украина играла с Исландией
Александр Сваток Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Эвертон Николай Шапаренко Илья Забарный Георгий Бущан Александр Тымчик
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10 октября 2025, 08:46 5
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 12:30 47
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Футбол | 10.10.2025, 11:41
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 10.10.2025, 02:43
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
Жартівники, модники ..
...а футболісти в збірній є?
Ответить
+1
Популярные новости
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 4
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 53
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем