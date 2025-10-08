Игрок сборной Франции: «Для меня важно, чтобы люди не лгали обо мне»

30-летний игрок сборной Франции и «Милана» Адриен Рабьо впервые прокомментировал скандал в «Марселе», после которого он был выставлен на трансфер и продан в итальянский клуб.

В «Марселе» сообщили, что после поражения в Лиге 1 Адриен устроил драку с партнером по команде Джонатаном Роу, из-за чего оба футболиста были отстранены от состава.

«Я сам этого не понял. Ничего не могу объяснить. Что сделано – то сделано. Главное, чтобы мои товарищи по команде знали, что произошло, чтобы они знали правду. Болельщики всегда были на моей стороне. Я получаю много сообщений от фанатов «Марселя». Именно поэтому я опубликовал то сообщение в соцсетях – для меня это было важно. Я позитивный человек.

Для меня важно, чтобы люди не лгали обо мне. Чтобы не говорили, будто я тот, кем не являюсь. Я всегда был преданным и уважительным. Не хочу, чтобы обо мне распространяли ложь. Не хочу разжигать конфликты – это не продвинет дело вперед. Вы не можете обвинить меня в этом, я доказал это в прошлом сезоне. Я никогда не был слишком жестким человеком и не хочу, чтобы люди использовали плохие слова в мой адрес. Это футбол, это жизнь – нужно идти дальше. Именно так я и поступил.

Я безмерно рад своему времени в «Марселе», рад людям, которых встретил. Это был замечательный сезон, я сыграл важную роль. У меня остались очень хорошие воспоминания, просто конец получился горьким. В основном это недоразумение. В каком-то смысле – форма предательства. Я был очень счастлив, это был невероятный опыт. Прекрасный опыт, и я рад, что пережил его. Это часть моей карьеры, моего пути», – сказал Рабьо.